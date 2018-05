Facebook ha sospeso 200 applicazioni “che hanno avuto accesso a una grande quantità di dati” raccolti dal social network in passato. La sospensione non significa che le app abbiano fatto un uso non consentito di quei dati, cosa che sarà

Fonte: il Post Internet