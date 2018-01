39 abiti indossati da attori e celebrità agli ultimi Golden Globe, i premi americani per il cinema e le serie tv assegnati lo scorso 7 gennaio, saranno venduti all’asta per finanziare Time’s Up, l’associazione fondata da più di 300 donne

Fonte: il Post Cultura