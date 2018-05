75 anni dalla battaglia di Rhzev, la vittoria del “miglior generale di Hitler” [IT]+[EN]

su suggerimento di @Giulio Cesare.

Walter Model, uno dei generali preferiti di Hitler, fu uno dei più abili generali della seconda guerra mondiale. Il suo capolavoro fu la battaglia di Rhzev, uno degli scontri meno noti ma più sanguinosi della Seconda Guerra Mondiale, in cui pur trovandosi in forte inferiorità di uomini e mezzi, Model riuscì a ottenere un insperato successo, anche grazie ad errori sovietici da lui abilmente sfruttati. Ce ne parlano Warhistoryonline.com e warfare.it (ma anche l’Enciclopedia Britannica ne ha aggiornato recentemente la voce):

Walter Model, l’uomo che Hitler definì “il mio miglior generale” e “il mio pompiere”, per la sua capacità di risolvere le situazioni più disperate, aveva condotto in gioventù studi classici. Amava il greco, il latino, la storia e la poesia, tanto da entrare in un circolo letterario, e del topo di biblioteca aveva anche l’aspetto: piccolo, mingherlino e miope.