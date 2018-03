A Modern Controversy Over Ancient Homosexuality [EN]

A cura di @Space Tractor.

Nel giugno del 1994 Garry Trudeau pubblicava una serie di strisce di Doonesbury, in cui sosteneva che per un migliaio di anni la Chiesa Cattolica Romana ha consentito la celebrazione di unioni dello stesso sesso all’interno dei propri luoghi di culto. Questa affermazione, che è riuscita a suscitare indignazione e proteste sia da parte della Chiesa che di esponenti della comunità omosessuale, è a sua volta derivata dal libro Same-Sex Unions in Premodern Europe scritto dall’allora professore di Yale John Eastburn Boswell. In questo libro si sostiene infatti che l’omosessualità non solo non era soggetta ad alcuna ostilità almeno fino al XII secolo ma, sebbene non sia possibile fare un parallelo esatto tra le unioni -eterosessuali tanto quanto omosessuali- celebrate oggi e allora, che i riti avvenivano all’interno delle chiese quando i matrimoni tra coppie eterosessuali venivano celebrati al di fuori di esse. Quand’anche venissero emanate leggi -civili, non religiose- contro atti omosessuali generalmente la pena era molto lieve: sotto il papa San Gregorio II ad esempio una lesbica poteva ricevere come pena 160 giorni di digiuno secondo le norme della Quaresima, quando un prete scoperto a cacciare poteva essere condannato per tre anni.