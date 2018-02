Il Comune di Napoli ha detto che le scuole della città rimarranno chiuse anche domani, mercoledì 28 febbraio, per via della nevicata di stanotte che ha fatto cadere alcuni centimetri di neve in diverse province campane. Non capitava da decenni

Fonte: il Post Italia