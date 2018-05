Adobe ha stretto un accordo per acquisire Magento, società specializzata nell’e-commerce che gestisce lo sviluppo di uno dei software più utilizzati online per creare negozi virtuali. Adobe pagherà 1,68 miliardi di dollari per l’acquisizione, avviata con l’obiettivo di arginare la

The post Adobe ha acquisito l’azienda per l’e-commerce Magento con un accordo da 1,68 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Tecnologia