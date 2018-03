Alcune cose sulle misisoni militari all’estero

A cura di @cocomeraio (modificato).

The Vision pubblica un articolo per discutere, basandosi sui dati forniti da Milex – osservatorio sulle spese militari italiane, il tema delle missioni militari all’estero.

Da questi dati emergerebbero due aspetti in particolare. Le missioni sono anche un modo per finanziare le forze armate, imputando le spese non al ministero della Difesa ma a quello dell’Economia e a quello dello Sviluppo Economico che impiega nel comparto difeda tre quarti del proprio budget per investimenti in sviluppo e competitività. Inoltre, tutti i segnali sembrano indicare che le missioni all’estero non siano concordate e complementari, bensì concorrenziali a quelle di altri paesi a noi alleati, in particolare a quelle francesi.

