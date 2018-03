Alessandro Proto: storia di un impostore

A cura di @Andreas (modificato).

In un libro edito per il Saggiatore si fa luce sulla clamorosa storia di Alessandro Proto, che per anni si è fatto passare per l’astro nascente della finanza italiana e di cui avevamo già parlato su hookii, millantando dapprima di essere l’intermediario di fiducia dei divi di Hollywood (e di Trump) alla ricerca di immobili di lusso in Italia e poi, in un crescendo inarrestabile di menzogne, di avere acquisito quote in tutti i più grandi gruppi industriali, radiotelevisivi, bancari e assicurativi italiani, tra i quali Mps, Fiat ed RCS, prima dell’inevitabile arresto e condanna per aggiotaggio e truffa.

Affari Italiani, inoltre, pubblica un’intervista allo stesso Proto.

Immagine da Public Domain Pictures.