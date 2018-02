A cura di @TheKaspa.

Nel complicato scenario della vendita di Alitalia, riprende forza l’ipotesi di un coinvolgimento del Gruppo Ferrovie dello Stato.

La presenza di FS non escluderebbe in maniera automatica la partecipazione di privati alla cordata di salvataggio, come nella gara per l’Ilva e con FS nella parte di “garante pubblico”.

Ne parla il Sole 24 Ore.