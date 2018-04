Apple is making a show based on Isaac Asimov’s ‘Foundation’ books [EN]

A cura di @RNiK.

Non c’è solo Amazon che sta per produrre una serie TV (su “Il Signore degli Anelli”): anche Apple si lancia in questo segmento di mercato dell’entertaiment annunciando una serie basata sul Ciclo della Fondazione di Asimov. Ne parla questo articolo di TechCrunch.

Immagine da Flickr.