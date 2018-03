Assemblea primaverile 2018

L’assemblea primaverile dell’Associazione hookii sarà domenica 15 aprile in via Zendrini 22 a Milano, presso il centro ricreativo TartucaPiù, e comincerà alle 10,30. L’assemblea primaverile è l’appuntamento associativo annuale in cui si approva il bilancio consuntivo per l’anno 2017 e quello preventivo per l’anno 2018.

La sala che abbiamo affittato presso TartucaPiù è a nostra disposizione fin dalle 9,30. Per chi è interessato, faremo un pranzo tutti insieme. Se necessario l’assemblea potrebbe continuare anche dopo pranzo. Per il pomeriggio stiamo cercando di organizzare qualche attività, ma in ogni caso la sala sarà disponibile per chiacchiere, discussioni e altro fino alle 18,30. Se avete suggerimenti per le attività pomeridiane, inviateceli via email a associazione.hookii@gmail.com.

Pur essendo un momento associativo, l’occasione conviviale che offre l’assemblea è naturalmente aperta anche ai non soci. Gli interessati ci comunichino la loro partecipazione e quella di eventuali accompagnatori scrivendo a associazione.hookii@gmail.com entro martedì 3 aprile.

I soci riceveranno a breve un’email ufficiale di convocazione.