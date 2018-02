Aumento di peso dei buchi neri

A cura di @Giulio Cesare.

Un articolo del INAF parla dell’accrescimento della massa dei buchi neri, che pare essere più veloce del crescere del numero delle stelle:

Nel corso di molti anni, gli astronomi hanno raccolto valanghe di dati sulla formazione delle stelle nelle galassie e sulla crescita dei buchi neri supermassicci che si trovano del loro centro. Questi dati hanno sempre suggerito che i buchi neri e le stelle delle galassie che li ospitano crescessero in tandem, ossia di pari passo. Tuttavia, i risultati provenienti da due diversi gruppi di ricercatori, entrambi in uscita su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sembrerebbero ora indicare che, in realtà, i buchi neri nelle galassie più massicce crescono molto più velocemente di quelli meno massicci.