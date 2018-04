Diventare uomini [EN]

A cura di @LiarFox (modificato).

Un articolo del sito Quillete spiegaalcuni dei riti iniziazione studiati dagli antropologi per individuarne i tratti distintivi e il significato nelle varie culture umane, considerate in un lasso di tempo di migliaia di anni e geograficamente sparse in tutto il globo.

Secondo William Buckner, autore dell’articolo, le espressioni “Diventare un Uomo” o “Sii uomo” hanno origine da società antiche dove la specializzazione lavorativa richiedeva anche una forte differenziazione di genere, e il momento di passaggio dall’essere fanciulli a uomini e quindi membri attivi della società era segnato anche da questi particolari riti di iniziazione o, appunto, di passaggio.

Buckner conclude chiedendosi cosa di tutto questo possa essere ancora considerato utile nella società contemporanea:

Some would argue, quite reasonably, that in contemporary, industrialized, democratic societies, values associated with hunting and warfare are outmoded. Gilmore writes that, “So long as there are battles to be fought, wars to be won, heights to be scaled, hard work to be done, some of us will have to “act like men.”” Yet the challenges of modern societies for most people are often very different from those that occurred throughout much of our history. Still, some common components of the traditional, idealized masculine identity I describe here may continue to be useful in the modern era.