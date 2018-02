Biotecnologie per salvare i pulcini maschi dal trituramento

A cura di @Ogeid3.

Le galline ovaiole che producono le uova sono le femmine (e fin qui niente di strano) ed i maschi? A parte quelli scelti come riproduttori, non fanno una bella fine. Subito dopo la nascita i pulcini usciti dagli enormi armadi incubatoio, vengono “sessati” da squadre di operai specializzati che scovano i maschi e li lasciano in un nastro che li trasporta ad un imbuto dentro il quale un trituratore, con lame affilate come bisturi, pone termine alla loro brevissima vita. È possibile operare altre scelte? E’ possibile allevare ugualmente i pulcini maschi? La Biotecnologia può venire in aiuto dell’allevatore ed evitare un’inutile mattanza, ma la soluzione proposta incontrerà il favore della popolazione? Un articolo di Alessandro Mattedi su Italia unita per la scienza affronta l’argomento.

Immagine da Pixabay.