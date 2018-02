Boko Haram continua ad uccidere in Nigeria [EN]

A cura di @unit (modificato).

Come riporta un’inchiesta della BBC, nonostante quanto sostenuto dal governo nigeriano, il gruppo terroristico islamista Boko Haram continua i suoi attacchi nel paese centro africano. La BBC parla di oltre 900 vittime in più di 150 attacchi durante il 2017, analizzando gli attachi per obiettivi e modalità di esecuzione, e dà una spiegazione per la sopravvivenza di Boko Haram:

According to Oladipo, Boko Haram has relied on stealth to keep its insurgency alive in the face of government offensives.

“Over the years, the ability of the jihadists to blend into local communities, or to conceal themselves in the vast terrains of the region, has aided their campaign of violence,” he said.