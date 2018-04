Brutalità e burocrazia [EN]

A cura di @francisco quintay.

Un’inchiesta del NYT condotta su migliaia di documenti originali mostra il funzionamento interno del Califfato, basato su brutalità, ma anche burocrazia:

Il mondo conosce lo stato islamico per la sua brutalità, ma i militanti non governano solo con la spada. Hanno esercitato il potere attraverso due strumenti complementari: brutalità e burocrazia.

ISIS ha costruito uno stato amministrativamente efficiente che ha raccolto le tasse e la spazzatura. Ha gestito un ufficio matrimoniale che ha supervisionato gli esami medici per garantire che le coppie potessero avere figli. Ha rilasciato certificati di nascita – stampati su carta intestata dello Stato islamico – per bambini nati sotto la bandiera nera del califfato.

I documenti e le interviste con dozzine di persone che vivevano sotto il loro dominio dimostrano che il gruppo a volte offriva servizi migliori e si dimostrava più capace del governo che aveva sostituito.

Suggeriscono anche che i militanti hanno imparato dagli errori commessi dagli Stati Uniti nel 2003 dopo l’invasione dell’Iraq, inclusa la decisione di eliminare i membri del partito al governo di Saddam Hussein dalle loro posizioni e impedirgli di occuparle in futuro. Quel decreto è riuscito a cancellare lo stato baathista, ma ha anche sventrato le istituzioni civili del paese, creando il vuoto di potere che gruppi come l’ISIS si sono affrettati a riempire.



Un po’ più di un decennio dopo, dopo aver conquistato enormi tratti di Iraq e Siria, i militanti hanno provato una tattica diversa. Costruire il loro stato sulla base di quello che esisteva prima, assorbendo il know-how amministrativo delle sue centinaia di quadri governativi. Un esame di come il gruppo ha governato rivela un modello di collaborazione tra i militanti e i civili sotto il loro giogo.