Su suggerimento di @GiMa.

Il canale di Youtube Kurzgesagt ci introduce i buchi neri, oggetti astronomici famosi per risucchiare tutto ciò che li circonda (persino la luce), ed in particolare i buchi neri rotanti, per i quali si ipotizza in un futuro un potenziale uso come arma o come infinita fonte di energia da parte di civiltà avanzate.