“Business Sanità”: Beppe Grillo contro l’eccesso di prescrizioni ed esami

Un articolo pubblicato da Quotidiano Sanità discute un post di Beppe Grillo, in cui quest’ultimo espone il suo pensiero in materia di sanità.

Nei Paesi industrializzati la spesa per il sistema sanitario cresce a dismisura, così come la ricerca di formule magiche per limitarla. I politici sono sempre alla ricerca dell’equilibrio di bilancio in un settore dove mettere davanti il pareggio o le plusvalenze, significa farlo sulla pelle della gente.

Serve più cultura sanitaria, più informazione. I media hanno creato l’idea che la scienza medica sia la più esatta delle scienze (quando la medicina, scienza esatta non è!). Questa sensazione, molto rassicurante, ci porta spesso a cercare la cura ad ogni costo, il farmaco ad ogni costo. Questo ha come conseguenza il mantenimento di una illimitata richiesta.

È indispensabile oggi cambiare anche il rapporto tra medico e paziente, che troppo spesso somiglia a quello del tipo genitore/figlio. Deve diventare un rapporto tra adulti.

Chiunque sia stato ricoverato in ospedale ha potuto provare l’autoritarismo prescrittivo ed organizzativo su cui è fondato il sistema sanitario, soprattutto nel rapporto curante/curato. Il paziente è spogliato di ogni libertà personale, di ogni autonomia decisionale. Tutto il sistema, dalla sveglia, alle visite, ai pasti o alla possibilità di comunicare con l’esterno è pensato in funzione delle attività degli operatori e mai del paziente, che poi è quello che subisce in silenzio e paga la fattura. Questo è inconcepibile in un Stato democratico.

Questi sono solo alcuni esempi, scelti fra centinaia, che vogliono dimostrare che è ora per politici e amministratori, di andare oltre una visione puramente contabile di uno dei settori più importanti per un paese.