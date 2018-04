Caso Cucchi, al processo i carabinieri accusano: “I vertici ci chiesero di modificare le note sul suo stato di salute”

A cura di @NedCuttle21(Ulm) (modificato).

Secondo un articolo pubblicato su Repubblica, ci sono delle novità sul caso Cucchi:

“Mi chiesero di cambiarla, non ricordo per certo chi è stato ma posso dire che si è trattato di un ordine gerarchico”. Le note sullo stato di salute di Stefano Cucchi nelle ore successive al suo arresto “sono state modificate”, e almeno una su esplicita direttiva di alcuni superiori dei carabinieri. È emerso oggi in aula, durante il processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali con l’accusa di omicidio preterintenzionale, dalle testimonianze di due militari dell’Arma, Francesco Di Sano e Gialuca Colicchio, che ebbero in custodia Cucchi alla caserma di Tor Sapienza, la notte del suo arresto, nell’ottobre del 2009 e il mattino dopo, fino al trasferimento del ragazzo in tribunale per l’udienza di convalida.