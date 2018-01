L’attrice australiana Cate Blanchett è stata scelta come presidente della giuria del prossimo festival di Cannes, che si terrà dall’8 al 19 maggio. Blanchett ha vinto due volte il premio Oscar: nel 2005 come miglior attrice non protagonista per The Aviator

The post Cate Blanchett sarà la presidente della giuria del festival di Cannes 2018 appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Cultura