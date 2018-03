C’è dell’anti-anticomunismo nell’aria

Su suggerimento di @Gu!.

Milioni di russi e di europei dell’est sostengono ora che siano stati meglio sotto il comunismo. Che cosa significa?

Provano a rispondere a questa domanda, con un lungo articolo su Aeon, Kristen Ghodsee, professore di studi russi e dell’est europeo all’Università della Pennsylvania (e autore di “Red Hangover: Legacy of 20th Century-Communism”) e Scott Sehon, professore di filosofia al Bowdoin College (e autore di “Free Will and Action Explanation: A Non-Causal, Compatibilist Account”).

Immagine da pixabay.