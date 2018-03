Questa mattina c’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, in via San Paolo. I quattro operai al lavoro sono rimasti schiacciati dalle macerie ma i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che sono stati messi in

The post C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, quattro persone sono state ferite appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia