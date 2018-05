C’è una nuova bozza di programma Lega-Movimento 5 Stelle

Dovrebbe essere quella definitiva, o quasi, e oggi sarà esaminata da Salvini e Di Maio che dovranno decidere anche sul punto più problematico: la scelta del presidente del Consiglio

Francesco Costa spiega così le sue preoccupazioni per la presenza, tra le proposte di questa nuova bozza, dell’introduzione di vincolo di mandato:

Questo è quello che rende l’Italia una democrazia e nello specifico una democrazia parlamentare: decidono i parlamentari, e quindi le leggi devono effettivamente convincerne una maggioranza, per essere approvate. Non bastano le decisioni di uno o due leader di partito. Introdurre il vincolo di mandato significa rendere il Parlamento superfluo: se i parlamentari devono votare come indicato dai loro leader, allora è inutile votare. Basta una decisione dei leader.