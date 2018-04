C’era una civiltá sulla Terra prima dell’uomo? [EN]

A cura di @Yoghi (modificato).

Un articolo dell’Atlantic si chiede: come possiamo essere sicuri di essere l´unica civiltá mai apparsa sulla terra? Quando immaginiamo antiche civiltá pensiamo a statue sepolte sotto terra o a cittá sotterranee, ma sse ci poniamo in un’ ottica di milioni di anni tuttavia, le cose cambiano.

Infatti, non esistono strati geologici in superficie piú vecchi dell’era quaternaria (2,6 milioni di anni fa). Come potremmo, dunque, trovare le tracce di un’ ipotetica civilizzazione precedente la nostra sul pianeta Terra? Il modo migliore per rispondere è immaginare cosa resterebbe della nostra se Homo Sapiens si estinguesse.

Immagine da Flickr.