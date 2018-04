Chi sono i nuovi poveri? Il reddito è una variabile generazionale

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo del Sole 24 Ore analizza i dati forniti dalla Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane:

Per quel che interessa qui, l’estrema sintesi del rapporto è la seguente: negli ultimi dieci anni, e anche dopo la crisi economica, gli italiani più anziani sono l’unico gruppo che ha perso pochissimo o spesso nulla; viceversa, il conto è stato pagato soprattutto dai giovani. Per questi ultimi, in aggiunta, la ripresa non è praticamente mai arrivata e al più ci sono stati dei piccoli miglioramenti marginali – ma nulla in confronto a quanto hanno perso.