Su suggerimento di @Yoghi.

Su Eastwest, Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini raccontano con le loro strisce i fatti di Cipro nel 1974.

Il golpe dei colonnelli greci, poi l’invasione turca. Nel 1974 molti ciprioti devono scappare dalle loro case. E entrano in un limbo dove coesistono una vita reale e una vita possibile. Una vita spaccata da una linea verde, come quella che ancora divide in due la capitale Nicosia