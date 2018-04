Più di 8mila caffetterie di Starbucks resteranno chiuse per un intero pomeriggio il prossimo mese, per consentire ai loro dipendenti di partecipare a corsi su come prevenire le discriminazioni razziali nei punti vendita della società. La decisione è stata assunta

The post Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Economia