Clear: il nuovo sistema di BackDoor?

Su suggerimento di Giulio Cesare

Un breve video dell’informatico Matteo Flora parla delle BackDoor, ovvero dei mezzi per aggirare autenticazioni, paywall e simili. Il video quindi illustra alcuni elementi di crittografia e parla dell’intenzione dei dei governi di poter entrare nei dispositivi dei privati cittadini, cosa che capita, con esiti molto differenti, sia nei paesi democratici sia in paesi non democratici.

Immagine: Eff Graphics per Wikimedia Commons