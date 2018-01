Come è cambiato il lavoro dopo la grande crisi e che cosa fare per trovarlo ora

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo del Sole 24 Ore parla dell’andamento occupazionale in Italia, con particolare attenzione all’occupazione giovanile e alle diverse richieste del mercato del lavoro:

Erano 23 milioni nel 2008, sono 23 milioni nel 2018. Se ci si dovesse limitare alla lettura del numero complessivo degli occupati verrebbe da dire che il mercato del lavoro in Italia è rimasto immobile. In realtà su questi dieci anni potremmo tracciare una grande W, con i due estremi allineati: la grande crisi iniziata proprio nel 2008 ha cominciato a esaurire i suoi effetti nel 2017, e il mercato del lavoro ha subito un primo forte crollo nel 2009, un modesto recupero nel 2011, un nuovo crollo nel 2012/2013 e ora, finalmente, segnali positivi. In mezzo a tante turbolenze, alcune professioni sono sparite, altre si sono invece fatte avanti in un mercato sempre più avaro di opportunità soprattutto per i giovani (la disoccupazione degli under 25 è schizzata dal 21% al 35%, quella dei 25-30enni dall’11% al 21,4%), è cambiata la richiesta dei settori e anche il mix dei contratti.