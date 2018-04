Come è stato raccontato male l’hashtag #senzadime

A cura di @cocomeraio.

Il noto debunker David Puente contesta la ricostruzione, a suo avviso suggestiva, che ha fatto The Vision, del successo di #senzadime: se pure ci sono stati account twitter con comportamenti anomali questo però non ha nulla a che fare con il reale picco di successo ottenuto dall’hashtag avvenuto tra il 6 e il 7 marzo.

Un conto è dire che gli hashtag non possono essere usati come strumento della volontà popolare ma bisogna stare attenti a usare termini come “manipolata” e “artificialmente”, un conto sono le campagne che coinvolgono militanti e influencer, un altro gli account automatizzati e le botnet.