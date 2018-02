A cura di @MBfacundo.

Il Risparmiometro è il nuovo algoritmo studiato dall’Agenzia delle Entrate per verificare se la quantità di denaro conservata in banca è congrua rispetto alla dichiarazione dei redditi.

In questo articolo del sito “La Legge per Tutti” se ne spiega il funzionamento, le differenze con il Redditometro, le eventuali problematiche che possono insorgere.

