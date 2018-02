Come scoppiano le guerre? La prima guerra mondiale

Su suggerimento di @Giulio Cesare

In un lungo intervento al Festival della Mente di Sarzana, Alessandro Barbero parla delle condizioni e delle cause che possono portare allo scoppio di un guerra, prendendo come esempio il primo conflitto mondiale:

In un’estate in cui si è parlato tanto di guerre, come può uno storico aiutarci a capire quello che avviene oggi nel mediterraneo, sul fronte russo, o nel Medio Oriente?

Lo storico non può con precisione proporre dei paradigmi per capire quello che sta accadendo. Lo storico può mettere a disposizione materiali, informazioni che se non ci fossero sarebbe ancora più difficile capire come è fatto il mondo. Noi storici cerchiamo di contribuire a capire com’è fatto il mondo esattamente come fanno gli psicanalisti, gli studiosi dell’adolescenza, ciascuno a suo modo mette a disposizione informazioni che aiutano a capire come funzionano gli esseri umani. Queste informazioni poi ognuno le usa come vuole, come può. E non è detto che servano sempre, però è meglio averle.