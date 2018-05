Come si svolge un esorcismo

A cura di @S1m0n4.

La scrittrice Annalisa Colzi racconta in un’intervista su The Post Internazionale come Don Amorth praticasse gli esorcismi e quali esperienze l’abbiano maggiormente colpita in tali occasioni.

Come si può distinguere la patologia psichiatrica da altro? Sono i casi più complessi. Un bravo esorcista è coadiuvato da psicologi. Prima di effettuare un esorcismo, padre Amorth ha sempre chiesto se la persona avesse effettuato tutti i controlli medici, comprese le visite da psicologi e psichiatri. Se le ossessioni non calano con le cure, ci potrebbe essere un altro problema: in quel caso si può iniziare con delle preghiere di liberazione e dopo valutare se è il caso di passare all’esorcismo. Il demonio non viene mai allo scoperto subito, vuole far credere che la persona sia pazza: per questo non bisogna mai fermarsi alla prima volta, ma provare con molte preghiere.

Immagine da Flickr.