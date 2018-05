Come si vota alla finale dell’Eurovision Song Contest

A cura di @Space Tractor.

È un meccanismo piuttosto complicato, sia per le regole che per la “geopolitica”, a cominciare dal fatto che non si può votare per il proprio paese

La finale dell’Eurovision Song Contest, noto anche come Eurofestival, si svolgerà questa sera a Lisbona. La finale potrà essere vista in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35 e il vincitore sarà scelto attraverso il voto di tutti i paesi partecipanti, anche quelli usciti nelle due semifinali.

Il meccanismo di voto della manifestazione non è semplicissimo: ogni paese assegna un punteggio a ogni canzone, tranne quella del proprio paese.

Da casa si può votare in tre modi: attraverso l’app ufficiale dell’Eurovision Song Contest, inviando un sms con il codice della canzone al 4754750, oppure chiamando il 894222 da rete fissa.

Per quanto riguarda il totoESC di Hookii, le regole per la votazione finale sono leggermente differenti rispetto a quelle applicate per le semifinali:

Indovinate le prime 5

Un punto per ogni indovinata

5 punti di bonus se si mette la vincitrice al primo posto

4 punti se si mette la seconda al secondo posto

3 punti se si mette la terza al terzo posto

2 punti se si mette la quarta al quarto posto

1 punto se si mette la quinta al quinto posto

3 punti se si indovina

2 se si sbaglia di un posto

1 se si sbaglia di due posti

Le finaliste sono:

Ucraina 🇺🇦, Spagna🇪🇸, Slovenia🇸🇮, Lituania🇱🇹, Austria🇦🇹, Estonia🇪🇪, Norvegia🇳🇴, Portogallo🇵🇹, Regno Unito🇬🇧, Serbia🇷🇸, Germania🇩🇪, Albania🇦🇱, Francia🇫🇷, Repubblica Ceca🇨🇿, Danimarca🇩🇰, Australia🇦🇺, Finlandia🇫🇮, Bulgaria🇧🇬, Moldavia🇲🇩, Svezia🇸🇪, Ungheria🇭🇺, Israele🇮🇱, Paesi Bassi🇳🇱, Irlanda🇮🇪, Cipro🇨🇾 e Italia🇮🇹.