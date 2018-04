Come surfisti e amanti dello yoga stanno minacciando la natura

A cura di @Ergosfera.

Tracey Lindeman su Motherboard Italia racconta le conseguenze negative dell’eco-turismo di massa in Costa Rica:

Carrillo, ricercatore all’International Institute for Wildlife Conservation and Management dell’Università Nazionale del Costa Rica, mi ha detto che l’ecoturismo è stato in realtà una forza positiva in molte parti del paese e che avrebbe addirittura spinto alcune persone a smettere di braccare illegalmente gli animali, per diventare operatori turistici. “Nel parco nazionale di Santa Rosa, la popolazione di giaguari sta crescendo rapidamente grazie alla gestione efficace dell’habitat,” mi ha scritto via email. In altre aree, come la Penisola di Osa, la popolazione sta invece diminuendo. Ritiene che ci siano meno di 20 giaguari laggiù, mentre 20 anni fa ce ne erano 100. In generale, ha continuato, il paese permette a troppi visitatori di entrare nelle aree protette come il parco nazionale di Corcovado, dove conduce la maggior parte delle sue ricerche. Limitare il numero di visitatori e obbligare le aziende di turismo locale ad aiutare economicamente le comunità locali sarebbe un buon inizio, ha detto Carrillo.