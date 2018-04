Comunicare la scienza attraverso l’ascolto: un cambio di prospettiva su scientismo e complottismo

A cura di @MostroDeiBiscotti.

Nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo si discute di comunicazione della scienza.

Il titolo dell’incontro è già di per sé provocatorio: “Perché la scienza non si comunica a suon di schiaffi”. Scienza e comunicazione in che rapporto sono? La comunicazione, e più nello specifico il giornalismo, ha delle responsabilità nella divulgazione e nel rendere accessibili anche le questioni più tecniche.