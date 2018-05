Con la flat tax metà dei risparmi sull’Irpef vanno alla fascia più ricca

Su suggerimento di @Cediglia.

Si comincia a delineare con maggiore chiarezza la proposta di flat tax di cui stanno discutendo Movimento Cinque Stelle e Lega. La Stampa propone un’analisi dei suoi effetti sulla base delle ultime bozze di accordo.

Secondo uno studio di Lef, Associazione per la legalità e l’equità fiscale, infatti, solo 4 contribuenti su 10 avranno uno sconto significativo sulle tasse per effetto di questa riforma: si tratta di circa 16,4 milioni di persone su un totale di 41 milioni. Ad essere esclusi da ogni tipo di beneficio sarebbe chi dichiara meno di 20 mila euro l’anno, mentre il vantaggio inizia a prendere consistenza solo dai 35 mila in su (4,9 milioni di contribuenti) per diventare poi molto importante sopra quota 100 mila.