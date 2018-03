Consenso informato: se le volontà del paziente non sono chiare in caso di terapie salvavita decide solo l’équipe medica

A cura di @peroda

Il caso è quello di un paziente in stato di incoscienza per il quale l’unico intervento salvavita era la tracheotomia. Quando era ancora cosciente lo stesso aveva espresso “la volontà di continuare a vivere senza la tracheotomia”. Un concetto gudicato contradditorio dal giudice che ha fatto prevalere l’espressione di volontà a continuare a vivere rispetto al no all’intervento chirugico.