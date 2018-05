Continua la campagna di Davide Barillari contro le vaccinazioni obbligatorie

Su suggerimento di @Giulio Cesare.

Un articolo di Next Quotidiano spiega che Davide Barillari, consigliere della Regione Lazio, ha invitato a un tavolo tecnico indetto da lui stesso alcune associazioni vicine o appartenenti al movimento contrario agli obblighi di vaccinazione, per arrivare alla stesura di una proposta di legge in proposito:

Per superare l’impasse, dovuta alle incertezze della politica (sia a livello nazionale che regionale manca una maggioranza solida) Barillari cerca di tenere alta l’attenzione sui vaccini. Durante la campagna elettorale Paola Taverna aveva detto di voler istituire gli stati generali sui vaccini, un tavolo di esperti con discussione pubblica sul tema. Il consigliere regionale fa di meglio e per la creazione di una nuova proposta di legge lascia gli esperti e i medici a casa e convoca ufficialmente le associazioni che sostengono i genitori free-vax come Auret (che propugna la tesi della correlazione tra vaccini e autismo), Comilva, Codacons (che difende la dottoressa Lesmo), e Corvelva (creatrice di manifesti terroristici sui vaccini). Tra gli invitati ufficiali non mancano nemmeno quelli di RIP Lazio, acronimo che sta per “Riprendiamoci il Pianeta- Movimento di Resistenza Umana” un’associazione che lotta contro le scie chimiche.

