Contro il Matrimonio [EN]

Su suggerimento di @marta.

In un articolo su Aeon, Clare Chambers discute il posto dell’istituzione matrimoniale nella società contemporanea, ritenendo che il riconoscimento statale delle unioni sia anacronistico e anche discriminatorio.

While some people do bundle together their relationship practices into one marital relationship, most people (including married people) live more diversified lives. We typically juggle blended families, care for elderly relatives, face family separation by migration, and manage multiple financial dependencies. It is no longer apt to regulate relationships on the assumption of marriage.