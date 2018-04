Cosa non capiamo delle proteste contro l’alternanza scuola-lavoro

Su suggerimento di @i-lorenzo.

Un articolo di Vice Italia racconta le proteste degli studenti di Napoli e Carpi contro l’alternanza scuola-lavoro introdotta dall’ultima riforma della scuola, lodandone spontaneità e organizzazione e criticando alcune letture recenti di queste iniziative:

Negli ultimi giorni ho visto girare una serie di opinioni al riguardo—espresse da uno spettro di voci che va da Christian Raimo a Frankie Hi-Nrg. Si tratta di critiche giuste ma che, a mio avviso, hanno un difetto fondamentale: parlano a nome degli studenti, ma non toccano i diretti interessati. Sono scritte e lette da esterni, ci fanno indignare ma non lasciano niente ai 17-18-19enni precettati per stare alla cassa di un autogrill o in fabbrica, o rompersi la tibia mentre guidano un muletto, o per fare le guide “volontarie” del FAI.

Invece è proprio a loro che non si parla e bisognerebbe parlare.