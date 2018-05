Cos’è la morte

A cura di @GiMa.

Silvia Kuna Ballero su Il Tascabile parla della Morte, da quella legale, i cui si è dichiarati morti dalla società, a quella biologica, quando le varie parti del corpo cessano di funzionare:

In mancanza di flusso sanguigno e di ossigeno, i tessuti umani muoiono a tempi diversi. Per esempio, nel caso di un arresto cardiaco, le cellule cerebrali, che consumano molto ossigeno, cominciano a morire in pochi minuti, mentre i tessuti strutturali e connettivi (pelle, ossa, tendini, cornee) sopravvivono e sono adatti ai trapianti anche 24 ore dopo la cessazione del battito. Per questo motivo, in genere è più corretto considerare la morte come un processo graduale, piuttosto che come un evento singolo.