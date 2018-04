Così ho portato a processo i complottisti delle scie chimiche che mi minacciavano sul web. E ho vinto

A cura di @NedCuttle21(Ulm) (modificato).

Silvia Bencivelli racconta, in un articolo per Repubblica, i fatti che hanno condotto in questi giorni alla condanna per diffamazione di Rosario Marcianò, il principale istigatore degli haters che nel settembre del 2013, in seguito a un articolo pubblicato su La Stampa in cui si dimostrava l’infondatezza della teoria del complotto sulle scie chimiche, cominciarono a perseguitarla sui social, minacciandola e rivolgendole insulti perlopiù a sfondo sessuale.