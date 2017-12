Da gennaio si pagheranno le buste per frutta e verdura

A cura di @Goccia.

A partire dal primo gennaio, come riporta un articolo su Today.it, si dovranno pagare le buste per frutta e verdura con un costo variabile medio da 2 a 5 centesimi e fino a 10 centesimi, per ogni singolo prodotto, senza poterle riusare portandole da casa com’è, invece, consentito per quelle ritirate alla cassa.

Il Codacons la reputa “una vera e propria tassa occulta a danno dei cittadini italiani” e minaccia di impugnare il provvedimento nelle sedi competenti.