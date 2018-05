DEF 2018: il benessere equo e solidale tra le macerie della crisi

A cura di Akiro

Una grossa novità nel DEF 2018 merita attenzione per alcune notizie buone e per tante altre invece negative. In particolare, l’Italia, con l’introduzione nel documento degli indicatori BEF (Benessere Equo e Sostenibile), diventa l’unico Paese tra le economie sviluppate ad aver dato un valore ufficiale agli indicatori atti a misurare il benessere dei propri cittadini.

Sorgono però nuovi problemi, ora meglio circostanziati in un articolo de La Voce

la disoccupazione è scesa e il disavanzo pubblico diminuisce, la crisi non è passata. Rispetto a prima della grande contrazione, la povertà assoluta è drasticamente aumentata, specialmente tra i più giovani, le disuguaglianze sono aumentate e il reddito disponibile nelle mani degli italiani è ancora significativamente inferiore. Certo, si intravedono lievi segnali di miglioramento negli ultimi 3-4 anni, ma trovare lavoro è ancora molto più difficile rispetto al primo decennio del secolo, la giustizia è ancora inefficiente e l’abusivismo edilizio è esploso

