Dell’eccessiva fiducia nell’autopilot di Tesla [EN]

A cura di @Werner58

Elon Musk è molto insofferente per l’attenzione che la stampa dedica ad alcuni incidenti avvenuti durante l’uso del sistema di guida automatica delle sue automobili; secondo il patron di Tesla, il sistema “Autopilot/Autosteer” migliora già oggi la sicurezza sulle strade, e sarebbe “irresponsabile” metterne in dubbio le capacità. Per sostenere la sua tesi, cita fra l’altro un memo del 2017 della National Highway Traffic Safety Administration americana, la divisione del ministero dei Trasporti che si occupa di sicurezza stradale.

Secondo la nota rivista online di tecnologia ArsTechnica, la NHTSA ha recentemente preso le distanze dal suo stesso documento:

“NHTSA’s safety defect investigation of MY2014-2016 Tesla Model S and Model X did not assess the effectiveness of this technology (…) NHTSA performed this cursory comparison of the rates before and after installation of the feature to determine whether models equipped with Autosteer were associated with higher crash rates, which could have indicated that further investigation was necessary.”