Difficoltà e menzogne sull’aborto

A cura di @divodivo.

Dopo l’affissione a Roma di un manifesto contro l’aborto da parte dell’associazione ProVita, le cui affermazioni pare siano senza alcun reale fondamento, si è riacceso il dibattito su tale pratica. Internazionale propone un articolo sulla pillola RU486, il cui principio attivo è uno steroide sintetico impiegato nell’interruzione di gravidanza, sottolineando come un suo maggiore e migliore utilizzo possa rendere più semplice per le donne un processo oggi forse troppo complicato e in cui lo stigma sociale gioca ancora un ruolo di primissimo piano.