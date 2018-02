Dire “Non uscirei mai con una persona trans” è discriminatorio?

Su suggerimento di @Ereshkigal.

Un articolo su Vision cerca di rispondere a questa domanda, partendo dal caso Willoughby-Ginuwine:

È giusto stabilire il grado di rispetto e apertura mentale di qualcuno sulla base delle persone con cui va a letto? Probabilmente no, ma la faccenda è più complicata di così. Lo si è visto di recente con una polemica scoppiata nella tv inglese e dilagata poi in rete. Tutto è nato al Grande Fratello UK versione Celebrity, quando una delle partecipanti al reality – la giornalista tv trans India Willoughby – durante una conversazione di gruppo, ha chiesto al cantante R’n’B Ginuwine se sarebbe mai uscito con una donna transgender. Lui ha risposto di no, provocando l’indignazione della giornalista. Alcuni inquilini della casa hanno poi preso le difese di Ginuwine, sostenendo che si tratta di “legittime preferenze”.