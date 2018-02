Disoccupazione tecnologica: molto più di quello che avreste voluto sapere [EN]

A cura di @Pamar (modificato).

Slate Star Codex, il blog di Scott Alexander, analizza una questione recentemente sempre più dibattuta: La crescente automazione – o in generale il progresso tecnologico – sta facendo aumentare la disoccupazione?

Spesso chi sostiene che questo timore non è fondanto fa presente che il progresso tecnologico ha accompagnato la storia dell’uomo fin dall’inizio, e che ogni nuova scoperta ha finito per creare più posti di lavoro di quanti ne abbia resi obsoleti. Eppure – sostengono gli altri – oggi saremmo di fronte a un fenomeno diverso.

Come stanno le cose? Secondo Alexander ci sono altri fenomeni in gioco e vanno oltre la semplice tesi per cui l’avvento di una data tecnologia soppianterebbe totalmente chi prima svolgeva mansioni analoghe.

Immagine da Wikimedia.