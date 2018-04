La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà,

The post Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo